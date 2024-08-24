شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر بطولة العالم للجامعات للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الخماسي الحديث المصري برئاسة المهندس شريف العريان التألق على المستوى العالمي، حيث تصدرت مصر جدول ميداليات منافسات بطولة العالم للجامعات والمقامة في مدينة كاوناس بليتوانيا خلال الفترة من 21 إلى 24 اغسطس الجاري.

وتصدرت مصر جدول الميداليات برصيد 5 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضية وبرونزية، متفوقة بفارق كبير عن باقي الدول، حيث جاءت بولندا في المركز الثاني بثلاث ميداليات بواقع ذهبية وفضيتين، فيما جاءت ليتوانيا في المركز الثالث بميدالية فضية.

وجاءت الميداليات الذهبية لمصر كالتالي:

أحرز معتز وائل لاعب المنتخب الوطني والطالب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الميدالية الذهبية في منافسات فردي الرجال.

وفاز الثنائي معتز وائل وزينة عامر بذهبية التتابع المختلط.

كما فاز الفريق المكون من مصطفى أبو عامر وزينة عامر بذهبية الفرق المختلط.

بينما حصد الميدالية الفضية مصطفى أبو عامر لاعب المنتخب الوطني والطالب بالجامعة الكندية في منافسات فردي الرجال.

فيما جاءت الميدالية البرونزية من خلال الثنائي مصطفى أبو عامر وسالي اسماعيل في التتابع المختلط.

بينما حققت زينة عامر المركز الرابع برصيد 863 نقطة، وسالي اسماعيل المركز الـ16 برصيد 750 نقطة في منافسات فردي السيدات.

يذكر ان بعثة الخماسي الحديث شاركت بعدد 3 لاعبين ولاعبتان وهم "معتز وائل، مصطفى أبو عامر، محمد الجندي"، واللاعبات "زينه عامر، سالي إسماعيل"، ورافقهم المدربان "أحمد يحيى، كريم تيمور".