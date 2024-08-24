شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة الطائرة جلوس يواجه إيران وديا بباريس استعدادا للدورة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل منتخبنا الوطني لكرة الطائرة البارالمبية تدريباته بالصالة المغطاة بباريس، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى 8 سبتمبر المقبل.

وحضر تدريب المنتخب الوطني للطائرة جلوس اليوم السبت، عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية ومدير البعثة.

وفي إطار استعدادات المنتخب النهائية والمكثفة لانطلاق منافسات الدورة، تم الاتفاق مع المنتخب الإيراني على إقامة مباراة ودية بين المنتخبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويلعب منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس في المجموعة الأولى بالدور الأول، والتي تضم معه منتخبات: فرنسا - البوسنة والهرسك - كازاخستان.

تضم قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية 12 لاعبا، هم: هشام صلاح الدين - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي - مطاوع أبو الخير - أحمد حسني - زكريا السيد - حسام مسعود - أشرف زغلول.

ويقود المنتخب أيمن عفيفي مديرا فنيا، ويعاونه عادل عبد المعطي مدربا، ويرافق المنتخب الدكتور مصطفى عبد الحليم رئيس اتحاد الطائرة الباراليمبي.

وتقام منافسات الكرة الطائرة جلوس خلال الفترة من 29 أغسطس الجاري إلى 6 سبتمبر المقبل، وتقام المنافسات بساحة شمال باريس، والتي تقع في مركز معارض "فيلبينت" في سان دوني.

وتشارك مصر في دورة الألعاب الباراليمبية ببعثة مكونة من 54 لاعبا ولاعبة في 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

وتواصل منتخباتنا الوطنية البارالمبية، تدريباتها في العاصمة الفرنسية باريس، استعدادًا لانطلاق منافسات الدورة.

ومن المقرر أن يُقام حفل الافتتاح مساء الأربعاء المقبل 28 أغسطس الجاري، وأعلنت اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى عن اختيار الثنائي رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، وعلي الزيني لاعب منتخب مصر للتجديف البارالمبي، لحمل علم مصر في طابور العرض بحفل الافتتاح.