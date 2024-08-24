شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتأهل لدور الـ32 فى دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على بطل زنجبار 9-1 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق بيراميدز لدور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا عقب الفوز على نظيره جي كيه يو بطل زنجبار بنتيجة 9-1 مجموع المباراتين ذهابا وإيابا التي أقيمت على استاد الدفاع الجوى.
سجل أهداف فريق بيراميدز كل من: محمود صابر في الدقيقة 54 ودودو الجباس في الدقيقة 70 وأحمد حاجى في الدقيقة 74.
وسيطر لاعبو فريق بيراميدز على مجريات المباراة كاملا التي جمعتهما منذ قليل التي انتهت 3-1 ضمن إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.
وخاض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى : يوسف نادر.
خط الدفاع : محمود دونجا - أحمد توفيق - يوسف أسامة - إسلام عيسى.
خط الوسط : محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة.
خط الهجوم : دودو الجباس ، مروان حمدي ، فخري لاكاي.
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