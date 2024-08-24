شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه الجيش الرواندى فى دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق نادي بيراميدز نظيره نادي الجيش الرواندي، في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الجيش الرواندي إلى دور الـ32 دورى الأبطال بعد الانتصار على عزام التنزاني بهدفين دون مقابل بعد الخسارة خارج أرضه بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب.

فيما تأهل بيراميدز بعد الانتصار على جي كيه يو بطل زنجبار بستة أهداف دون مقابل ذهابا، والانتصار 3-1 في لقاء الإياب.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره الرواندي خارج الأرض ذهابا أحد أيام 13أو 14أو 15 سبتمبر، فيما تقام مباراة الإياب أحد أيام 20 أو 21 أو 22 سبتمبر في القاهرة.