الخطيب يقترب من حسم صفقة جديدة لـ الاهلي

أكد الإعلامي أمير هشام أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي اقترب من حسم صفقة صيفية جديدة، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول.

وقال هشام خلال تصريحات تليفزيونية: “هناك جلسة سوف تجمع بين محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ونصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي، للحصول على خدمات عمر الساعي لاعب الفريق، بالموسم الجديد”.

وأوضح: “مسئوولو القلعة الحمراء قدموا عرضًا شفويًا جديدًا بدفع مبلغ 30 مليون جنيه و2 لاعبين على سبيل الإعارة، ولكن الدراويش يرغب في الحصول على 60 مليون جنيه”.

واختتم: “الاهلي قد يرفع عرضه إلى 35 أو 40 مليون، والساعي رغبته الانضمام للقلعة الحمراء وهو ما أبلغ به المسؤولين في الدراويش”.

وضم النادي الاهلي صفقتين خلال الميركاتو الصيفي الجاري لتدعيم صفوفه، حيث تعاقد مع يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة، ويحيى عطية الله الظهير الأيسر لفريق سوتشي الروسي.