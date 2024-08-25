تطورات جديدة في انتقال زيزو إلى نيوم السعودي

كشف الإعلامي أمير هشام آخر تطورات انتقال أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى نيوم السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال هشام خلال تصريحات تليفزيونية: “الزمالك عرض على زيزو نجم الفريق مبلغ 50 مليونًا جنيهًا صافي الضرائب في الموسم الواحد، لتجديد عقده”.

وأشار إلى أن نادي نيوم السعودي جدد عرضه للتعاقد مع نجم الأبيض بعد فشل التعاقد مع أحد اللاعبين في الدوريات الأوروبية.

وتابع: “عرض نيوم السعودي الجديد وصل إلى 5.5 مليون دولار، بالإضافة إلى بعض المتغيرات من أجل إتمام الصفقة”.

وشدد على تمسك الزمالك بوضع بعض الشروط حال عودة اللاعب للدوري المصري عبر بوابة أي نادي آخر.

واختتم: “الصفقة أصبحت في طريقها للحسم وتوجه زيزو إلى السعودية خلال أيام قليلة، ولكن نيوم يرغب في دفع 3.5 مليون دولار كاش ثم تقسيط الباقي على دفعتين، وفي المقابل يريد الأبيض الحصول على المبلغ كاملًا على دفعتين فقط.