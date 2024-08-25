"بعد الفوز على بطل زنزبار".. تعرف على منافس بيراميدز في دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق بيراميدز من تحقيق الفوز، على حساب نظيره جي كي يو بطل زنزبار، في إياب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبهذا الفوز، ضمن بيراميدز الصعود إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بنتيجة تسعة أهداف مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين، بعد أن فاز في مباراة الذهاب بنتيجة ستة أهداف دون مقابل.

ويستعد فريق بيراميدز لملاقاة فريق الجيش الرواندي، في إطار دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، الذي تمكن من الصعود إلى هذا الدور بعد الفوز على عزام التنزاني، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين.

ويواجه بيراميدز نظيره الجيش الرواندي خارج أرضه في مباراة الذهاب أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة العودة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 من الشهر ذاته في القاهرة.

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