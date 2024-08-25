الوداد المغربي يعلن تعاقده مع لاعب فريق برشلونة السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الوداد المغربي التعاقد، مع لاعب فريق برشلونة السابق زكريا غيلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتعاقد فريق الوداد مع غيلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر، بعقد لمدة ثلاثة سنوات.

وسبق لغيلان اللعب مع الفئات السنية المختلفة في فريق برشلونة الإسباني، قبل أن يتم فسخ التعاقد معه في أغسطس 2023، دون أي يشارك في أي مباراة رفقة الفريق الأول.

وكان نادي الوداد المغربي أعلن منذ أيام قليلة التعاقد مع اللاعب البرازيلي الشاب بيدرينهو، قادماً من فريق الشباب بنادي كورينثيانز البرازيلي.

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