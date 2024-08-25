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"لعب في أندية فلسطينية".. نجل الراحل إسماعيل هنية يكشف حب والده لكرة القدم (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف عبد السلام نجل الراحل الفلسطيني إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لمكتب حماس، عن حب والده لكرة القدم بشكل كبير.

وقال عبد السلام، في تصريحات إعلامية: "والدي كان يحب الخطيب لحسن أخلاقه، لأنه لم يكن مجرد لاعباً فقط".

وأضاف: "والدي كان يلعب كرة القدم في منتخب الجامعة، ولعب في منتخب الشاطئ، ولعب في مختلف البطولات الفلسطينية وكان يشغل مركز خط الوسط".

واختتم عبد السلام تصريحاته: "والدي كان دائماً وسطياً رياضياً، اجتماعياً، اسلامياً ومجتمعياً".

وكانت حركة حماس أعلنت في 30 يوليو الماضي، اغتيال إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية في مقر إقامته بمدينة طهران في إيران، وذلك بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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