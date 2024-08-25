"يحب الخطيب".. نجل الراحل إسماعيل هنية يكشف انتماء والده الكروي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف عبد السلام نجل الراحل الفلسطيني إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لمكتب حماس، عن الفريق الذي كان يشجعه والده واللاعب المفضل بالنسبة له.

وقال عبد السلام، في تصريحات إعلامية: "والدي كان أهلاوياً، ومن مشجعي النادي الأهلي في مصر".

وأضاف: " وكان من محبي الكابتن محمود الخطيب، الذي يعد من أفضل لاعبي الوطن العربي في الثمانينات".

واختتم: "والدي كان يحب الخطيب لحسن أخلاقه، وليس لاعباً فقط".

وكانت حركة حماس أعلنت في 30 يوليو الماضي، اغتيال إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية في مقر إقامته بمدينة طهران في إيران، وذلك بعد مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.