لاعب الأهلي يتلقى عرضا رسميا من الدوري البرتغالي.. ما التفاصيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

تلقى لاعب وسط النادي الأهلي، أحمد نبيل كوكا، عرضا رسميا من نادي ريو آفي البرتغالي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر لموقع "الخليج 365" إن كوكا أبلغ مجلس إدارة الأهلي بالعرض الذي تلقاه وأرسل لهم صورة من العرض.

وأوضح المصدر أن النادي البرتغالي يريد ضم لاعب الأهلي بصفة نهائية وليس على سبيل الإعارة.

وكشف المصدر أن الأهلي رفض تماما فكرة مناقشة العرض، بسبب الحاجة إلى جهود اللاعب في ظل رحيل اليو ديانج إلى الخلود السعودي، واقتراب مغادرة كريم نيدفيد وتقدم عمرو السولية في السن.

اقرأ ايضًا:

"يحب الخطيب".. نجل الراحل إسماعيل هنية يكشف انتماء والده الكروي (فيديو)

بهدف قاتل.. زد يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر على حساب مودرن سبورت (فيديو)