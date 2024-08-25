ستوري نجوم كرة القدم.. بيلينجهام رفقة كيم كارداشيان.. أفشة ونجله.. وتدريبات الحضري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، صورة لجماهير نادي الاتحاد خلال تواجدها في المدرجات لدعم الفريق.

وشارك نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر أحمد سيد زيزو متابعيه، صورة له خلال تواجده في حمام السباحة رفقة ابنته.

وقام مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، بنشر صورة له رفقة والده، من داخل أرض الملعب.

وحرص عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، بنشر صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية، في صالة الجيم.

ونشر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة كيم كارداشيان.

وشارك الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة خلال قيامه ببعض الألعاب الترفيهية.

وقام محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له رفقة نجله، وكتب عليها: "صحبي".

كما نشر خالد عبد الفتاح لاعب النادي الأهلي، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قضاء إجازته الصيفية.

وحرص كليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني، بنشر صورة لشقيقه الأصغر إيثان خلال تواجده في إحدى المباريات بالدوري الفرنسي رفقة فريق ليل.

وشارك يوسف أيمن لاعب النادي الأهلي، متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه.

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