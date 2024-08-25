شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مشاركات مصر فى الدورات البارالمبية قبل باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تستعد البعثة البارالمبية المصرية للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس في الفترة من 28 أغسطس الجارى حتى 8 سبتمبر المقبل، بمشاركة 45 لاعبا ولاعبة من إجمالى 10 رياضات مختلفة.

وبالعودة إلى سجلات تاريخ المشاركة المصرية فى الدورات البارالمبية نجد أن مصر شاركت في 14 دورة بارالمبية قبل المشاركة في باريس، ونجحت البعثات والمنتخبات المصرية فى تحقيق 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و 68 فضية و67 برونزية.

كانت النسخة الأولى التي تشهد مشاركة مصر عام 1972 ، وهى دورة هايدلبرج بألمانيا، وتم المشاركة فيها بلاعب واحد فقط في منافسات الرمح بألعاب القوى.

وتوالت مشاركة مصر في الدورات البارالمبية حيث شاركت في نسخ 1986، 1980، 1984، 1988، 1992، 1996، 2000، 2004، 2008، 2012، 2016، 2020

آخر مشاركة للبعثة البارالمبية في الدورات كان عام 2020 بطوكيو، وحقق خلالها البعثة المصرية 7 ميداليات فقط منهم 5 فضيات وبرونزيتين.

بينما سجلت المرأة المصرية أول ظهور لها فى دورات الألعاب البارالمبية كانت بدورة آرنيم 1980، بظهور 6 لاعبات نجحن في الحصول على 7 ميداليات متنوعة.

ونجحت نجاة على لاعبة العاب القوى فى تحقيق 3 ميداليات متنوعة مقسمة إلى الميدالية الذهبية فى رمي الرمح وفضية رمي القرص وبرونزية رمي الجلة، بالإضافة إلى حنان فتحي التي حققت 4 ميداليات وهى ذهبية سباق 60م وذهبية رمي الجلة وفضية رمي الرمح وفضية رمى القرص.