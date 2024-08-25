شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئي الطائرة يواجه ليبيا فى بطولة العالم ببلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

يلتقي منتخب الكرة الطائرة للناشئين تحت 17 عامًا مع نظيره الليبى فى الثانية ظهراليوم الأحد بتوقيت القاهرة، في ثانى مواجهات الدور الأول فى إطار لقاءات المجموعة الأولى لبطولة العالم بمدينة صوفيا عاصمة بلغاريا.

ويضم المنتخب 12 لاعبا فى بطولة العالم، تحت إشراف الخبير البرازيلى بيرسى أونكن، وهم: أحمد عبد البارى، زياد حنيدق، مصطفى طايع، الحبيب إبراهيم، مهند باشا، خالد الفقى، مروان متولى، أحمد يوسف جبل، محمد نصر، حمزة يس، فادى حنفى، زياد غنيم.

واستقبل السفير المصرى فى بلغاريا نادر سعد المنتخب المصرى للكرة الطائرة المشارك فى بطولة العالم للناشئين والمقامة بالعاصمة صوفيا، وأقام السفير حفل استقبال وعشاء للبعثة.