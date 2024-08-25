شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إدريس يكرم الاتحاد العربى للسباحة على هامش البطولة العربية لألعاب الماء بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم مساء السبت، الاجتماع الفني للبطولة العربية للناشئين والناشئات لألعاب الماء بقاعة اللجنة الأولمبية المصرية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 وحتى 28 أغسطس الجارى.

وشهد الاجتماع حضور كل من: المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة وعضو الاتحاد الدولي للعبة، وخالد الخليفي رئيس الاتحاد العربي للسباحة، وزهير مفتي أمين عام الاتحاد العربي، وخليل الجابر رئيس الاتحاد القطري للسباحة وعضو الاتحاد الدولي للعبة وبعض أعضاء مجلس الاتحادين المصري والعربي.

وأوضح المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أنه يتمنى التوفيق والنجاح لجميع الدول العربية المشاركة في البطولة، مؤكدًا أن الاتحاد المصري يقوم بتذليل كافة العقبات التي تواجه الدول وتوفير جميع متطلباتهم.

ومن جانبه، وجه خالد الخليفي رئيس الاتحاد العربي للسباحة الشكر والتقدير للاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، إلى توفير جميع احتياجات الدول العربية.

وعلى هامش الاجتماع، قام المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري، بتكريم كل من خالد الخليفي رئيس الاتحاد العربي، وزهير مفتي أمين عام الاتحاد العربي، وخليل الجابر رئيس الاتحاد القطري.

ويشارك في منافسات بطولة السباحة 16 دولة، هي: "مصر، المغرب، سوريا، ليبيا، الأردن، عمان، العراق، قطر، تونس، لبنان، فلسطين، السعودية، اليمن، البحرين، الكويت، والسودان"، بينما يشارك في منافسات الغطس 5 دول، هي: “مصر، العراق، الكويت، قطر، والسعودية“.

وتقام منافسات السباحة القصيرة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، بينما تقام منافسات الغطس في نادي الجزيرة الرياضي.