شكرا لقرائتكم خبر عن زياد كمال لاعب الزمالك يحتفل بزفافه فى مدينة رأس البر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 أغسطس 2024 12:47 ص

احتفل زياد كمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بزفافه اليوم فى مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وسط حضور جماهيرى كبير.

وشهدت الفترة الأولى من حفل الزفاف غياب نجوم الفريق الأول لنادى الزمالك بينما احتفل أهالى مدينة كفر سعد مسقط رأس اللاعب بحفل الزفاف، وينتظر أهالى دمياط وصول لاعبى الفريق الأول لنادى الزمالك على رأسهم اللاعب احمد مصطفى زيزو لحضور الحفل.

وكان شارك زياد كمال مع المنتخب الأولمبى فى دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بباريس، وحقق خلالها الفراعنة المركز الرابع بعد الهزيمة أمام المغرب بستة أهداف دون مقابل.

وظهر زياد كمال مع الزمالك فى مباراته الأربعاء الماضى فى دور الـ 16 بكأس مصر، أمام طلائع الجيش والتى انتهت بفوز الطلائع والتأهل إلى دور ربع النهائى من البطولة.

وخطف فريق طلائع الجيش تذكرة التأهل إلى ربع نهائى كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء على استاد السلام ضمن منافسات دور الـ"16" للبطولة.



حفل الزفاف