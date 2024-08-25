شكرا لقرائتكم خبر عن ريو آفى البرتغالى يقدم عرضا رسميا لضم أحمد نبيل كوكا من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تلقي أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق الأحمر عرضا رسميا من نادي ريو آفي البرتغالي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المصدر، أن ريو آفي طلب ضم كوكا على سبيل البيع النهائي وليس على سبيل الإعارة وينتظر معرفة طلبات الأهلي لحسم صفقة اللاعب الشاب.

بينما أوضح المصدر، أن الأهلي رفض فكرة مناقشة العرض البرتغالي وتمسك ببقاء اللاعب في ظل حاجته إلى جهود اللاعب في الموسم الجديد، خاصة بعد الغيابت الكثيرة عقب رحيل أليو ديانج إلى الخلود السعودي وعدم التعاقد مع لاعب وسط جديد حتى الآن.

يذكر أن كوكا شارك مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، وسجل هدفًا في مباراة أوزباكستان بدور المجموعات، وقاده تألقه مع شباب الفراعنة إلى اهتمام أندية أوروبية بالتعاقد معه.