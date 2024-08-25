الامارات | سردار ينقذ شباب الأهلي من حمى البدايات.. وبني ياس يعبر الجزيرة مرتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل الدولي الإيراني سردار آزمون هدفاً قاتلاً في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليقود فريقه شباب الأهلي للانتصار 2-1 على ضيفه البطائح، أمس، في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وكانت المباراة في طريقها للتعادل 1-1، وهي النتيجة التي كانت تعتبر مخيبة بالنسبة لشباب الأهلي الساعي إلى استعادة لقب الدوري، إلا أن آزمون كانت له الكلمة الأخيرة بعد أن سدد الكرة التي وصلته من زميله سانتوس سيلفا من لمسة واحدة، لتستقر في الشباك، مشعلاً بذلك فرحة جنونية في مدرجات فريقه.

وبالعودة للمباراة فقد تقدم الضيوف بالهدف الأول بواسطة أناتولي بيرتراند (66) بهدف رائع، لكن البديل مؤنس دبور استطاع بعد دقيقتين فقط إدراك التعادل (68) قبل أن يخطف سردار آزمون الانتصار المتأخر (2+90) ويهدي «فرسان دبي» ثلاث نقاط غالية.

وفي المواجهة الثانية التي أقيمت في التوقيت نفسه، استهل بني ياس مشواره في المسابقة بانتصار ثمين على حساب ضيفه الجزيرة بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم في ملعب الشامخة، وعرف خلاله أصحاب الأرض طريقهم إلى النقاط الثلاث بعد أن تركوا الاستحواذ على الكرة للمنافس ولعبوا على استغلال الفرص التي لاحت لهم.

وقص «السماوي» شريط أهداف المباراة بواسطة لاعبه خوان باوزا (55) بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، عقب متابعة لتمريرة زميله يوسف نياكيته، وعاد الأخير وأحرز الهدف الثاني (77) بتسديدة خدع بها الحارس المخضرم علي خصيف، ليضمن لفريقه الحصول على نقاط اللقاء كاملة.

وفي المباراة الثالثة التي أقيمت أمس، استهل العين رحلة البحث عن اللقب بفوزٍ كبير على ضيفه خورفكان 5-1 في المواجهة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد، ويدين «الزعيم» بالفضل لمهاجمه لابا كودجو الذي سجل ثلاثية «هاتريك» دخل بها نادي المئة بوصوله إلى الهدف رقم 101 في رصيده مع العين، كثاني الهدافين التاريخيين في النادي خلف الأسطورة أحمد عبدالله الذي يتصدر القائمة بفضل تسجيله لـ117.

وكان العين قد افتتح مهرجان الأهداف بواسطة لاعبه أليخاندو كاكو (14)، وعزّز زميله رحيمي بالهدف الثاني (42)، ووسّع لابا كودجو تقدم فريقه بالهدف الثالث (55) وعاد اللاعب ذاته وسجل الثاني له والرابع لفريقه (61)، إلا أن الضيوف سجلوا هدف تقليص الفارق عبر جوناتان فييرا (66)، لكن لابا كودجو عاد وأضاف هدفه الثالث «هاتريك» والخامس للفريق (73).

وفي المباراة الرابعة والأخيرة التي اختتمت الجولة الأولى فاز الشارقة 4-1 على حساب مستضيفه دبا الحصن الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين، في اللقاء الذي جمعهما على استاد صقر بن محمد القاسمي، وأكمله أصحاب الأرض بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 22 عقب حصول اللاعب إبراهيما سيسي على بطاقة حمراء.

وكان الضيوف هم من بدأوا بالتسجيل بواسطة كايو لوكاس (36)، قبل أن يضيف زميله عثمان كامارا الهدف الثاني (1+45)، ووسّع لوان بيريرا النتيجة بالهدف الثالث (4+45)، وعاد كامارا وسجّل الهدف الثاني له والرابع لفريقه (72)، قبل أن يسجّل دبا الحصن هدفه الوحيد عن طريق جواو فيتور (85).