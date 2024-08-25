الامارات | برشلونة يفقد كريستنسن للإصابة في وتر أخيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغيب الدنماركي أندرياس كريستنسن مدافع برشلونة وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الماضي، عن الملاعب لمدة تصل إلى شهرين بعد تعرّضه لإصابة في وتر أخيل، وفقاً لتقارير محلية أمس.

وقال برشلونة في بيان «يعاني كريستنسن التهاب الأوتار في وتر أخيل الأيسر»، من دون تحديد فترة غيابه المتوقعة.

وسيغيب كريستنسن (28 عاماً) عن مباريات عدة من بينها مواجهتا أتلتيك بلباو وجيرونا في الدوري، إضافة إلى أولى مباريات الفريق الكاتالوني في دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد برشلونة لخدمات المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو حتى نوفمبر، بعد إصابته في أوتار الفخذ خلال مشاركته في كوبا أميركا هذا الصيف.