الامارات | كريم رامي يحرز برونزية «الكاتا» في بطولة آسيا للكاراتيه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه، كريم رامي، أمس، بالميدالية البرونزية في مسابقة «الكاتا» لمرحلة الشباب، في بطولة آسيا الـ22 للناشئين والشباب، المقامة حالياً في الفلبين ويسدل الستار عنها مساء اليوم.

واستطاع رامي شقّ طريقه للأدوار النهائية، بتخطيه بطلي الفلبين وتايلاند، قبل أن يخسر نصف النهائي أمام بطل اليابان، ليخوض مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع وحقق على إثرها الميدالية البرونزية بفوزه على بطل العراق محمد حميد.

وأشاد نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي للكاراتيه رئيس بعثة المنتخب الوطني إلى الفلبين، راشد آل علي، بالأداء الذي يقدمه لاعبو الإمارات في البطولة الآسيوية، مهنئاً البعثة بالإنجاز الجديد الذي يُضاف إلى إنجازات المنتخبات الوطنية للكاراتيه في البطولات الآسيوية.

وقال آل علي في تصريحات صحافية: «أهنّئ رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، بالإنجاز الآسيوي الجديد، الذي جاء في مرحلة عمرية تؤكد مواصلة الجهود المبذولة من قبل الاتحاد وأندية الدولة على استمرارية الأجيال في حصد الإنجازات، وصعود منصات التتويج في البطولات القارية للكاراتيه».