رئيس اتحاد الكرة السابق يتدخل لحسم صفقة بن شرقي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك تطورات صفقة انضمام المغربي أشرف بن شرقي، للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الثلاثية للاتحاد المصري السابق، تدخل في المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي، لضمه بالموسم الجديد.

وأضاف المصدر، أن تدخل الجنايني في الصفقة، جاء بالتنسيق مع حسين لبيب رئيس النادي، والصفقة لم تفشل حتى الآن، ويتم تقريب وجهات النظر.

وأتم المصدر: "بن شرقي ينتظر حصوله على مقدم تعاقده من أجل الوصول إلى القاهرة، والصفقة حتى الآن قريبة من نادي الزمالك، وسوف يتم حسم الأمور خلال الساعات المقبلة".