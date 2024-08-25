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مروان عطية ومصطفى فتحي يظهران مع تامر عاشور

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشر لاعب فريق الأهلي مروان عطية صورًا تجمعه بلاعب فريق بيراميدز مصطفى فتحي ولاعب الإسماعيلي أحمد الشيخ مع المطرب تامر عاشور.

وجاء ذلك خلال استمتاعهم بإجازتهم بعد نهاية الموسم بأحد المدن الساحلية.

يذكر أن النادي الأهلي سيخوض أول مباراة في موسم 2024/25 أحد يومي 13 أو 14 سبتمبر، في دوري أبطال أفريقيا ضد الفائز من جورماهيا الكيني والمريخ جوبا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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