مروان عطية ومصطفى فتحي يظهران مع تامر عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشر لاعب فريق الأهلي مروان عطية صورًا تجمعه بلاعب فريق بيراميدز مصطفى فتحي ولاعب الإسماعيلي أحمد الشيخ مع المطرب تامر عاشور.

وجاء ذلك خلال استمتاعهم بإجازتهم بعد نهاية الموسم بأحد المدن الساحلية.

يذكر أن النادي الأهلي سيخوض أول مباراة في موسم 2024/25 أحد يومي 13 أو 14 سبتمبر، في دوري أبطال أفريقيا ضد الفائز من جورماهيا الكيني والمريخ جوبا.

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