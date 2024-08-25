"صناعة إنجليزية".. رابطة الأندية تكشف موعد تسليم درع الدوري للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف ثروت سويلم، المتحدث باسم رابطة الأندية المصرية عن موعد تسلم درع الدوري الجديد للنادي الأهلي، بعد حسم الأحمر للقب رقم 44 في تاريخه.

وقال "سويلم" في تصريحات تلفزيونية على قناة "dmc": "أتمنى أن يكون الموسم القادم استثنائي، ولكن كل الأندية تريد أن يستمر الدوري في النسخة القادمة بشكله الحالي".

وتابع: "هناك اجتماع بحضور الأندية، والرابطة والشركة الراعية واتحاد الكرة من أجل مناقشة شكل الدوري الجديد، ولن يكون هناك قرارا فرديا، وسيتضح الأمر خلال نهاية الأسبوع".

وأكمل: "الرابطة والاتحاد اتفقا على تنظيم حفل مميز لتسليم الأهلي درع الدوري، الجديد بعد صناعته في إنجلترا، وسيتم تسليمه خلال شهر سبتمبر في احتفالية محترمة تليق بتاريخ الدوري، بالتنسيق مع الشركة الراعية والأهلي ورابطة الأندية".

وكان النادي الأهلي حسم لقب بطولة الدوري المصري، قبل نهايته بعدد من الجولات، بعد منافسة قوية مع فريق بيراميدز.

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