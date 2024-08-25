"تكرر مع البدري".. أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن منصب مدير الكرة بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الصقر أحمد حسن عن مفاجأة في منصب مدير الكرة بالأهلي، بعد رحيل خالد بيبو مدير الكرة السابق بالنادي.

وكان النادي الأهلي، أعلن قبول اعتذار خالد بيبو، من منصب مدير الكرة، عقب نهاية بطولة الدوري المصري.

وقال أحمد حسن في برنامجه على قناة dmc: "هناك العديد من الأحاديث حول منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، ومن سيكون خليفة خالد بيبو بعد رحيله عن منصبه".

وأضاف: "المفاجأة أن مصدر داخل النادي الأهلي أكد أن سامي قمصان المدرب العام سيستمر قائما بأعمال مدير الكرة في الموسم الجديد حتى نهايته".

وأتم تصريحاته: "ما علمته أنه لا نية على الإطلاق لتعيين أي شخص في منصب مدير الكرة خلفا لخالد بيبو، حسب الاتفاق مع مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي وهذا الأمر حدث سابقا مع حسام البدري، محمد يوسف".

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