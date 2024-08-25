الإسماعيلي يعلن انقطاع لاعبه عن التدريبات بسبب بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي، انقطاع عبدالرحمن مجدي، لاعب الفريق عن التدريبات، بعد تلقيه عرضا للانتقال لفريق بيراميدز.

قال حمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد": "عبدالرحمن مجدي انقطع عن التدريبات منذ تلقيه عرضا من نادي بيراميدز، وتركنا هذا الأمر لإيهاب جلال ومجلس الإدارة".

أضاف: "لا نريد أن نضع عبد الرحمن مجدي تحت ضغط لأنه لن يكون في تركيزه ومستواه، وفي الوقت الحالي نفضل منح فرصة للاعبين الذين لم يشاركوا منذ بداية الموسم".

وأوضح: "موضوع عبد الرحمن مجدي، يديره إيهاب جلال ومجلس الإدارة واللجنة الفنية بالنادي، وسنفعل ما في مصلحة النادي الإسماعيلي".

وأتم تصريحاته: "انقطاع عبد الرحمن مجدي، عن التدريبات ليس معناه أنه رحل عن الإسماعيلي، بل نحن نريد الحفاظ عليه".

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