شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات نصف نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 أغسطس 2024 11:59 ص

تقام الثلاثاء المقبل مباراتا نصف نهائي بطولة كأس مصر ، حيث يلتقى الاسماعيلى مع زد إف سى، بينما يواجه بيراميدز نظيره المصري البورسعيدى.

الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية والتي أقيمت بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في السعودية بين الأهلي والزمالك.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقبا بينما الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 28.

مواعيد مباريات دور الـ"4" لكأس مصر



الثلاثاء



الإسماعيلى & زد إف سى.. 6 مساء

بيراميدز & المصري..9 مساء

القناة الناقلة لمباريات كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

كان بيراميدز قد تأهل علي حساب الجونة بالفوز برباعية نظيفة بينما صعد المصري لنصف النهائي بعد الفوز علي فاركو بهدف نظيف..وتأهل الإسماعيلي لنصف النهائي بعد الفوز الماراثواني علي طلائع الجيش بركلات الترجيح 10-9..وصعد زد لنصف النهائي علي حساب مودرن سبورت بهدف نظيف في الوقت الإضافي.