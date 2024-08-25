شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا وشحاتة خطة حسام حسن البديلة لسد الاحتياجات الفنية أمام كاب فيردى وبتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ حسام حسن ، المدير الفنى لمنتخب مصر، للمسكنات لتعويض الغيابات أمام كاب فيردى وبتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025، والمقرر لهما 6 و10 سبتمبر المقبل.

واضطر حسام حسن وجهازه للاستعانة بمحمد شحاتة لاعب الزمالك لتعويض الغيابات فى الجبهة اليمنى ليكون بديلا لمحمد هانى، كما ضم العميد حسام حسن لاعب الأهلى أحمد نبيل كوكا لسد العجز فى الجبهة اليسرى ليكون بديلا لمحمد حمدى.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة الفريق وتضم 27 لاعباً استعدادا للمعسكر المقرر انطلاقه 28 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر وتتخلله مباراتا كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما 6 و10 سبتمبر في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية 2025 بالمغرب.

واللاعبون هم: فى حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء.