شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين.. مغامرات Pace -R تشعل العلمين بسباقات نارية تثير الحماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين الجديدة صورا تغلفها الإثارة والحماس مع انطلاق سباقات Pace -R، والتي تعد واحدة من أبرز فعاليات المهرجان. واجتذبت هذه السباقات آلاف المتابعين وعشاق رياضة السيارات من مختلف الأعمار.

شهدت الحلبة منافسات شرسة بين أبرز سائقي السيارات في المنطقة، حيث تنافسوا في مختلف الفئات والأنواع. وقدم السائقون عروضًا مبهرة مليئة بالإثارة والتشويق، ما جعل الجمهور في حالة من الترقب المستمر.



سباق العلمين



جانب من سباق العلمين



سباق العلمين 2

لم تقتصر فعاليات Pace -R على السباقات فحسب، بل شملت أيضًا مجموعة متنوعة من الأنشطة المصاحبة التي تلبي اهتمامات جميع الحضور. فقد تم تنظيم عروض استعراضية للسيارات، وفرص للتفاعل المباشر مع السائقين، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للأطفال وعائلات.

حققت سباقات Pace -R نجاحًا باهرًا، حيث لاقت استحسانًا كبيرًا من الجمهور والمتسابقين على حد سواء. وقد أثبتت هذه الفعالية قدرتها على جذب السياح وزيادة الحركة السياحية في مدينة العلمين الجديدة.