شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعتى الأهلى والزمالك فى كأس العالم لأندية اليد بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 أغسطس 2024 12:17 م

يستعد فريقا الأهلى والزمالك لكرة اليد لخوض منافسات كأس العالم للأندية بمصر فى العاصمة الإدارية الجديدة سبتمبر المقبل، بعد إجراء القرعة الأربعاء الماضى فى مدينة العلمين الجديدة.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلى بالمجموعة الثانية بجانب كل من، برشلونة وجامعة سيدنى وفقا لاختياره كمنظم للبطولة، بينما وقع فريق الزمالك بالمجموعة بجانب توباتى البرازيلى وفيزبريم المجرى.

وشارك فى سحب القرعة من الأهلى إبراهيم المصرى نجم الفريق الأحمر ومن الزمالك الأسطورة أحمد الأحمر قائد فريق القلعة البيضاء.

وجاءت المجموعات كالتالى :

المجموعة الأولى: فيزبريم المجرى وتوباتى البرازيلى والزمالك

المجموعة الثانية: جامعة سيدنى ، برشلونة، والأهلى .

المجموعة الثالثة: كاليفورنيا الأمريكى وماجديبورج الألمانى والخليج السعودى .

وشهد شهر مايو الماضي حفل توقيع استضافة مصر لـ سوبر جلوب كرة اليد وبطولة العالم للقارات بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة واتحاد كرة اليد، وتحت إشراف الاتحاد الدولى للعبة، لتواصل مصر استضافتها ورعايتها للأحداث والبطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم، والتي تشارك فيها أبطال القارات، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة على أحدث طراز عالمي.

كما منح الاتحاد الدولي مصر حق بطولة أخرى من العيار الثقيل وهي بطولة العالم، ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولى على مستوى العالم.