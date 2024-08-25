شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الإسماعيلى يوقع لمودرن سبورت اليوم ويخضع لجلسة تصوير للإعلان رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

يوقع محمد دسوقى لاعب النادى الاسماعيلى لنادى مودرن سبورت اليوم، الأحد، على أن يخضع لجلسة تصوير ضمن خطة فريقه للإعلان عن الصفقة.

وانتهى تعاقد محمد دسوقى مع الإسماعيلى بنهاية الموسم الجاري ولم تنجح إدارة الدراويش فى إقناعه بتمديد التعاقد.

وتلقى دسوقى عرضاً مميزاً من مودرن سبورت للانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد.

ويغادر 9 لاعبين عن النادى الإسماعيلى، مع نهاية الموسم الحالى ما بين انتهاء التعاقد وبين الاستبعاد الفنى من قبل إيهاب جلال المدير الفنى للدراويش لعدم الحاجة لخدماتهم.

ويرحل عن الإسماعيلى كل من: محمد هاشم، ومحمد مخلوف، محمد دسوقى، محمد فوزى، عصام صبحى، لانتهاء تعاقدهم مع الإسماعيلى، وعند التوصل لتمديد التعاقد، ومنهم من وقع لأندية أخرى، بالإضافة إلى أحمد محسن ومحمد حسن وباسم مرسى، لعدم الحاجة لخدماتهم وكريم عرفات لانتهاء إعارته وعودته إلى مودرن سبورت.