شكرا لقرائتكم خبر عن استراحة محارب.. شاهد أكرم توفيق فى لحظة استرخاء خلال إجازة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

استغل أكرم توفيق، نجم النادى الأهلى، الإجازة التى يحصل عليها من التدريبات استعداداً للموسم الجديد فى الخلود للحظات من الاسترخاء ضمن خطة التقاط الأنفاس من عناء موسم شاق.

وحرص أكرم توفيق على نشر صور لحظات الاسترخاء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام ليشارك جمهوره لحظاته السعيدة.

ويستهل الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الفائز من مباراة جورماهيا الكيني أمام المريخ جوبا بطل جنوب السودان أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.

وفاز فريق المريخ جوبا الجنوب سوداني على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما الاحد الماضى ضمن مباريات الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

ويُمثل مصر في دوري أبطال إفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

أكرم توفيق فى لحظة استرخاء