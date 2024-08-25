شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ناشئات اليد مساء غد بعد تحقيق المركز الـ14 فى بطولة العالم ببيرو والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة منتخب ناشئات الكرة الطائرة مساء غد، الاثنين، بعد تحقيق المركز الـ14 فى بطولة العالم التى اختتمت فى بيرو بعد الخسارة أمام كندا بنتيجة 3-2 فى تحديد المركزين الـ13 ، 14 .

فاز منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة على نظيره الكينى بنتيجة 3-0 فى أولى مواجهات البطولة الأفريقية المقامة فى تونس وتستمر حتى يوم 31 أغسطس الجارى أمس.

فيما يواجه منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة نظيره التونسى صاحب الأرض والجمهور فى ثانى مواجهاته بالبطولة الأفريقية اليوم.

بينما يلتقى أيضا منتخب الناشئين نظيره التونسى فى المنافسة التى تقام حتى يوم 31 أغسطس الجارى، قبل أن يلتقى كينيا غدا ثم رواندا بعد غدا أخيرا الجزائر يوم 28 أغسطس الجارى.

من ناحية أخرى، استقبل السفير المصرى فى بلغاريا نادر سعد المنتخب المصرى للكرة الطائرة المشارك فى بطولة العالم للناشئين والمقامة بالعاصمة صوفيا، وقد أقام السفير حفل استقبال وعشاء للبعثة.