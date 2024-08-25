شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يستعين ببطل زنزبار لاستكشاف بيراميدز قبل مواجهة نصف نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر بالمباريات الأخيرة لفريق بيراميدز، وآخرها مواجهتا بطل زنزبار في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وذلك لاستكشاف نقاط القوة والضعف لدى الفريق السماوي قبل مواجهة نصف نهائي كأس مصر.

وتأهل بيراميدز للدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على بطل زنزبار بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 9-1.

ويستعد النادي المصري لمواجهة بيراميدز الثلاثاء المقبل فى مباراة نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وكان النادي المصري فاز في الدور التمهيدي ببطولة كأس مصر على جمهورية شبين بهدف نظيف، ثم تغلب على البنك الأهلي في دور الـ16 بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على فاركو في ربع النهائي بهدف نظيف.

اكتملت أضلاع الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر نسخة الموسم الجاري 2023-2024، بتأهل كل من، بيراميدز، المصري، الإسماعيلي، وزد، إلى الدور نصف النهائي، للمنافسة على اللقب الأعرق في الكرة المصرية.

ويلتقي الإسماعيلي مع زد في السادسة مساء الثلاثاء، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد الإسماعيلية.