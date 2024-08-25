شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: الطلائع لعب 43 مباراة وتوج بفضية كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

وجه عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لنادى طلائع الجيش، رسالة شكر لمنظومة ناديه بعد انتهاء مباريات الفريق هذا الموسم، وكتب عبد الحميد بسيونى عبر حسابه على فيس بوك: "موسم رائع لنادي طلائع الجيش، لعب 43 مباراة ما بين دوري وكأس وكأس الرابطة، أحرز المركز العاشر في الدوري، حصل علي فضية كأس الرابطة وصل لدور الثمانية في كأس مصر، كل الشكر والتقدير والاحترام لجميع منظومة طلائع الجيش بقيادة اللواء محمد عزازي رئيس جهاز الرياضة ورئيس نادي طلائع الجيش، واللواء أيمن المصري المشرف العام على الكورة والمدير التنفيذي للنادي واللواء علاء السعدني مدير الكوره بنادي طلائع الجيش وكل الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين بنادي طلائع الجيش وكل ما ينتمي لمنظومه الطلائع مع خالص دعواتي القلبية بدوام النجاح والتوفيق في موسم من أصعب مواسم الكوره المصرية”.

ومنح عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبيه راحة 16 يوماً من التدريبات عقب خروج الفريق من كأس مصر فى مباراة ماراثونية أمام الإسماعيلي.

ومن المقرر أن يبدأ الطلائع تدريباته 10 سبتمبر المقبل استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد بفترة إعداد قوية.

طلائع الجيش ضد الإسماعيلي



تأهل فريق الإسماعيلى إلى نصف نهائى كأس مصر، بعد تغلبه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 10 - 9، بعدما انتهى الوقت الإضافى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، فى منافسات دور الـ8 ببطولة كأس مصر، على استاد جهاز الرياضة ، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

تقدم الطلائع بهدف نظيف سجله مهاجمه جودوين شيكا فى الدقيقة 29 ، قبل أن يدرك الإسماعيلى التعادل فى الدقيقة 90 بتوقيع لاعبه محمد عمار.

ومن المقرر أن يلتقي الاسماعيلى مع زد اف سى في دور نصف نهائي كأس مصر يوم الثلاثاء المقبل.