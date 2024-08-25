شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يلمح إلى استمراره مع الزمالك في الموسم الجديد.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

نشر أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال قيامه بالتدريبات البدنيه مع زميليه بالفريق الأبيض، يوسف أوباما ومحمود حمدي الونش، وعلق زيزو "الاستعدادات للموسم القادم"، ملمحا إلى استمراره داخل القلعة البيضاء.

تشهد الـ48 ساعة المقبلة تحديد مصير أحمد مصطفي زيزو لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، سواء بالتجديد للقلعة البيضاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتشهد الساعات المقبلة تحديد موعد لجلسة أخيرة بين زيزو ومسئولي نادي الزمالك؛ لمناقشة عرض التجديد، وكذلك عرض نادي نيوم السعودي الذي يتمسك بضم اللاعب.



زيزو

وكان مصدر مسئول بـ نادى الزمالك قد كشف أن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي قدم عرضا ماديا كبيرا لـ زيزو من أجل تجديد تعاقده خلال الفترة الحالية. وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن إدارة الزمالك تنتظر رد زيزو على العرض المادي المقدم لتجديد تعاقده، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل الراتب لما يقرب من 40 مليون جنيه، وهو الراتب الذي لم يحصل عليه أي لاعب فى الدوري، ليصبح الأعلى وسط باقي اللاعبين في مصر.

وأضاف المصدر أن الأمر حالياً متروك لـ زيزو، إما الموافقة على عرض التجديد أو رفضه ومن ثم تمسكه بالرحيل.