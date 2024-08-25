شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. مودرن سبورت يعلن رفع إيقاف القيد بعد سداد مستحقات مروان الصحراوي والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 أغسطس 2024 01:44 م

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت تلقيه خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم برفع إيقاف القيد عن الفريق الأول لكرة القدم، بعد حل أزمة اللاعب التونسي مروان الصحراوي.

وكان هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي قد دخل فى مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية لحل القضية والتوصل إلى حل بالتسوية مع اللاعب مروان صحراوي بعد الحكم بحصوله على غرامة نتيجة فسخ التعاقد سابقاً.



يأتي ذلك ضمن خطة مودرن سبورت لحل جميع المشاكل والأزمات السابقة وقبل أيام من فتح فترة القيد الأولى لتنفيذ جميع الصفقات المطلوبة لوضع النادي في مساره الصحيح بالكرة المصرية.