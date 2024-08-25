شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم موقفه من انضمام لاعبيه للمنتخب في معسكر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

تمسك مسئولو النادي الأهلي بموقفهم السابق بانضمام لاعبي الفريق الدوليين للمنتخب الوطني الأول في الموعد الذي سبق وحدده النادي وهو الأول من سبتمبر المقبل، وليس يوم 25 أو 28 أغسطس الجاري.

حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول سبق وأكد أن معسكر المنتخب سيبدأ يوم 25 أغسطس مصر استعدادًا لخوض مباراتى كاب فيردى "الرأس الأخضر" وبتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا، قبل أن تتناثر تقارير حول رغبة حسام حسن في تأجيل إنطلاق المعسكر إلى يوم 28 الجاري حتى يحصل جميع اللاعبين على راحة كافية.

ورغم أنباء تأجيل إنطلاق معسكرالمنتخب الوطني ، إلا أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مازال مُتمسك بانضمام لاعبي الفريق في الأول من سبتمبر المقبل وهو موعد الأجندة الدولية حتى يحصل لاعبي الأهلي على راحة كافية بعد موسم طويل وشاق كان سبباً في إعتذار الأهلي عن استكمال بطولة كأس مصر المُقامة حالياً وتنتهي 30 أغسطس الجاري.

ويستعد منتخب مصر لمباراة الرأس الأخضر يوم 6 سبتمبر بإستاد القاهرة، ثم بتسوانا على ملعب الأخير 10 سبتمبر المقبل في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكان الأهلي قد أعلن يوم 9 أغسطس الجاري الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر بعد الاستماع إلى رؤية مارسيل كولر، والعرض على مجلس الإدارة الذي وافق بالإجماع ، كما أعلن الأهلي انضمام اللاعبين الذين يقع عليهم الاختيار للانضمام إلى المنتخب ضمن الأجندة الدولية القادمة للمعسكر أول سبتمبر.

وأختار حسام حسن 9 لاعبين من الأهلي لمعسكر منتخب مصر المقبل ، وهم ، محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا.

ويستهل الأهلي الموسم الجديد ، بخوض منافسات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يلتقي خلالها مع الفائز من جورماهيا الكيني والمريخ جوبا بطل جنوب السودان أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.

وفاز المريخ على جورماهيا 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد الماضى ضمن مباريات الدور التمهيدي وتقام مباراة العودة اليوم.