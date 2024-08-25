شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصطدم بالزمالك في الجولة الأولى من دوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت قرعة الدوري الممتاز للكرة النسائية عن وقوع الأهلي والزمالك، سويًا في الجولة الأولى من منافسات دوري الكرة النسائية لموسم 2024 - 2025 التي ستنطلق مطلع أكتوبر المقبل.

وأخطرت لجنة المسابقات الرئيسية الأندية المشاركة في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، بموعد القرعة الذي تحدد في 25 أغسطس الجاري، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.



ووضعت الأندية المصرية، وعلى رأسها الأهلى والزمالك، تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها قبل انطلاق الموسم الجديد، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الأندية للمشاركة فى بطولتى أفريقيا، سواء دورى الأبطال أو الكونفيدرالية، بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية.



واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية، كما هو الحال على مستوى المنتخبات.



وأعلن ناديا الأهلى والزمالك تأسيس فريق نسائي لكرة القدم، في الوقت الذي اتخذ فيه نادي بيراميدز وفيوتشر قرارهما بتأسيس فريق للكرة النسائية.