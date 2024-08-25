شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف أسباب التمسك بنفس عدد الأجانب فى الدوري الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مجلس إدارة اتحاد الكرة ، برئاسة جمال علام، عن دوافعه فى الحفاظ على نفس عدد اللاعبين الأجانب في الأندية المصرية للموسم الكروي الجديد، وعدم المساس بها، رغم مطالبات عدد من الأندية بضرورة زيادة اللاعبين الأجانب.

وتمسك اتحاد الكرة بالإبقاء على النظام الحالي الذي يسمح للأندية بتسجيل خمسة لاعبين أجانب فوق السن فى قوائم الفريق الأول، وذلك تماشياً مع اللوائح المطبقة في المواسم السابقة.

وينص القرارعلى السماح للأندية بتسجيل خمسة لاعبين أجانب فوق السن في قوائم الفريق الأول، كما يمكن للأندية تسجيل ثلاثة لاعبين أجانب فى الفئات السنية المختلفة.

ويتضمن هذا القرار شرطا يسمح بمشاركة خمسة لاعبين أجانب فقط فى المباراة الواحدة للفريق الأول، بما فى ذلك اللاعبون الأجانب الذين هم تحت السن.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية للأوضاع الكروية في مصر، وحرصًا على تحقيق التوازن بين اللاعب المصري واللاعب الأجنبي، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الأندية.

ويرى مسئولو الجبلاية أن القرار يعطي الفرصة للاعب المصري للمشاركة بفاعلية، وفي نفس الوقت يوفر للأندية فرصة لتدعيم صفوفها بلاعبين أجانب مميزين.

وأثار هذا القرار ردود أفعال متباينة بين الأندية والجماهير، حيث رحب البعض بهذا القرار، بينما اعتبر البعض الآخر أنه لا يخدم مصلحة الاحتراف في الكرة المصرية.

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