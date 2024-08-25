شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تطير إلى بوتسوانا 7 سبتمبر لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 أغسطس 2024 02:49 م

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر السفر لبوتسوانا يوم 7 سبتمبر المقبل، عقب مباراة الجولة الأولى أمام كاب فيردي مباشرة، بسبب مشقة السفر الداخلي فى بوتسوانا بين العاصمة والملعب الذى يستضيف اللقاء.

منتخب مصر يخوض مباراة الجولة الثانية أمام نظيره منتخب بوتسوانا يوم 10 سبتمبر المقبل على ملعب الأخير بمدينة فرانسيس تاون والتي تبعد عن العاصمة البوتسوانية جابورون مسافة حوالي 400 كم.

وينطلق معسكر منتخب مصر بمشاركة 27 لاعبًا حسبما أعلن المدير الفني للفراعنة، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة الفريق وتضم 27 لاعباً استعدادا للمعسكر المقرر انطلاقه 28 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر وتتخلله مباراتا كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي 6 و10 سبتمبر في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الافريقية 2025 بالمغرب

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي شرف - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل.