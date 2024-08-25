شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي ينتظر رد الزمالك لحسم موقفه من العودة للقلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر المغربى أشرف بن شرقي ، لاعب الزمالك والريان القطرى السابق، رد مسئولى القلعة البيضاء على باقى مطالبه مع توفير مقدم التعاقد الذى اشترط اللاعب الحصول عليه من أجل إتمام التعاقد بين الطرفين.

وطلب أشرف بن شرقي الحصول على نصف راتبه كمقدم تعاقد مع الزمالك، بالإضافة إلى بعض البنود الخاصة بالمكافآت والضرائب، والتى مازال التفاوض عليها جاريًا.

ومازال نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب لم يحسم التفاوض مع بن شرقي، بشكل نهائي، من أجل الانضمام لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث سبق واتفق مسئولو الزمالك بشكل مبدئى مع بن شرقي على العودة، إلا أن الأمور معطلة في الوقت الحالي لبعض الأسباب.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن الإدارة كانت توصلت لاتفاق مع أشرف بن شرقي على الراتب الذى سيحصل عليه، والذى وصل إلى مليون و100 ألف دولار، ووعد الزمالك اللاعب وشقيقه رشيد بن شرقي بالعمل على توفير مقدم التعاقد قبل حجز تذاكر الطيران لوصول اللاعب إلى القاهرة والخضوع للكشف الطبي، بالإضافة إلى الاتفاق على بعض البنود المالية في العقد قبل التوقيع الرسمي وإتمام الصفقة.

وأوضح المصدر أن الزمالك مازال يسعى لتوفير مقدم تعاقد أشرف بن شرقي، حتى يتمكن من إتمام الصفقة، لاسيما أن الزمالك يعانى الفترة الحالية من أزمة مالية طاحنة ويعمل مجلس الإدارة على حلها بشتى الطرق.