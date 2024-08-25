شكرا لقرائتكم خبر عن التوأم فريدة وفيروز تتوجان بذهبية البطولة العربية للجودو بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

توج التوأم فريدة شادى وفيروز شادى لاعبتا منتخب الجودو للناشئين مرحلة 14 سنة، بالميداليات الذهبية بمنافسات البطولة العربية التى تقام بالعلمين وتختتم بعد غد الثلاثاء.

وتلعب فريدة وفيروز ضمن نادى الرحاب، الذى توج بـ8 ميداليات متنوعة، مقسمة إلى ذهبيتين لفريدة وفيروز، وفضية عن طريق حلا والله بينما توج بالبرونزيات سلمان محمد، ياسين قنديل، جيداء خالد، ريتال أحمد، وإياد سعيد.

ويشارك فى البطولة أكثر من 35 ناديا عربيا فى مختلف المراحل العمرية.

وتقدم مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، في دعم الاتحاد وتطويره في مصر، موضحاأن الدكتور أشرف يحرص بصفة مستمرة على متابعة استعدادات الاتحاد لاستضافة البطولة العربية للجودو، وهو الذي يعكس حرصه على نجاح البطولة وإظهار مصر بأفضل صورة ممكنة أمام الدول المشاركة.

وأشار إلى أن تعاون الوزارة المستمر مع الاتحاد المصري للجودو يعزز من قدرة الاتحاد على تحقيق الأهداف المشتركة وتطوير رياضة الجودو على المستويات المحلية والدولية.