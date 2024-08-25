شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل حسم مصير كريم نيدفيد من الرحيل بسبب الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو الأهلى على تأجيل حسم ملف رحيل كريم نيدفيد لاعب خط وسط الفريق انتظاراً لحسم مصير الصفقات الجديدة، ففى حال التعاقد مع صفقات مميزة فى خط الوسط سيتم الاستغناء عن جهود اللاعب وفتح الباب أمام بيعه لأى نادٍ.

أما فى حال تعثر إتمام صفقات قوية فى خط الوسط سوف يستمر كريم نيدفيد بالموسم الجديد، لاسيما بعد رحيل المالى أليو ديانج على سبيل الإعارة للخلود السعودى.

وحسم الأهلي، حتى الآن، صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء. وأيضا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادما من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وشهد النادي الأهلي ثورة تغييرات وهيكلة إدارية على مستوى قطاع الكرة، شملت تشكيل لجنة التخطيط وإجراء تعديل على منصب مدير الكرة والإطاحة بمترجم مارسيل كولر ومن قبلهم قبول استقالة محسن صالح عن البقاء فى لجنة التخطيط، حيث شهدت التغييرات الجديدة رحيل عضوين وانضمام عضوين جديد وتغيير منصب عضوين آخرين في قطاع الكرة بالقلعة الحمراء.

وافق النادي الأهلي على قبول الاعتذار الذي تقدم به محسن صالح عن رئاسة لجنة التخطيط، وتم توجيه الشكر إليه عما قدمه من جهد مع أعضاء اللجنة، ساهم في نجاحات قطاع الكرة خلال الفترة الماضية.

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تعيين مختار مختار رئيسًا للجنة التخطيط خلفًا للكابتن محسن صالح، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في مهمته، كما قرر المجلس ضم محمد رمضان إلى عضوية اللجنة بجانب كلٍّ من حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وزكريا ناصف.



قررت لجنة التخطيط في اجتماعها تكليف سامي قمصان بالقيام بأعمال مدير الكرة بجانب عمله كمدرب عام للفريق، وذلك بعد الاعتذار الذي تقدم به خالد بيبو عن عدم الاستمرار في مهمته.



قررت لجنة التخطيط في اجتماعها قبول اعتذار خالد بيبو عن عدم الاستمرار في منصب مدير الكرة.. ووجهت إليه الشكر والتقدير عن جهده الواضح منذ توليه المسئولية والتزامه بثوابت النادي خلال فترة إدارته، فضلًا عن مساهمته مع زملائه أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي في تحقيق انتصارات وبطولات عديدة على الصعيدين المحلي والقاري.. وكلفت اللجنة الكابتن خالد بيبو بمهمة المنسق العام لقطاعات الناشئين والأكاديمية والكرة النسائية.

وافقت لجنة التخطيط في اجتماعها على الاستقالة التي تقدم بها خالد الجوادي مترجم الفريق الأول لكرة القدم.. ووجهت إليه الشكر عن الجهود التي بذلها طوال فترة عمله مع الجهاز الفني والإداري والطبي.