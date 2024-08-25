شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجودو يشكر الاتحاد العربى لإقامة البطولة العربية بصفة مستمرة فى العلمين والان مع تفاصيل الخبر

حرص مرزوق على، رئيس اتحاد الجودو، على توجيه الشكر لرئيس الاتحاد العربى للعبة على موافقته بإسناد مصر تنظيم البطولة العربية كل موسم بصفة مستمرة فى مدينة العلمين الجديدة.

وتوجه مرزوق بالشكر لجميع الدول المشاركة والوفود على المشاركة فى البطولة العربية للعام الثانى على التوالى بالعلمين، متوجها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية التى تقام البطولة تحت رعايته في مدينة العلمين.

من جانبه تقدم مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، في دعم الاتحاد وتطويره في مصر، موضحاأن الدكتور أشرف يحرص بصفة مستمرة على متابعة استعدادات الاتحاد لاستضافة البطولة العربية للجودو، وهو الذي يعكس حرصه على نجاح البطولة وإظهار مصر بأفضل صورة ممكنة أمام الدول المشاركة.

وأشار إلى أن تعاون الوزارة المستمر مع الاتحاد المصري للجودو يعزز من قدرة الاتحاد على تحقيق الأهداف المشتركة وتطوير رياضة الجودو على المستويات المحلية والدولية.