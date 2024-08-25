شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر مارسيل كولر فى استعدادات الأهلي للموسم الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

أوشكت الإجازة التي حصل عليها لاعبو الأهلي على الانتهاء، ليبدأ مسئولو النادي والجهاز الفني الاستعداد للموسم الجديد الذي سيخوض فيه المارد الأحمر ارتباطات محلية وأفريقية قوية، ونرصد في التقرير التالي التساؤلات المهمة حول كيفية استعداد الفريق للموسم الجديد.

س: متى يبدأ الأهلي الاستعداد للموسم الجديد؟

ج: حسبما أكد الجهاز الفني للأهلي، فإن الفريق سيبدأ فى الأول من سبتمبر المقبل الاستعداد للموسم الجديد.

س: بما يستهل الأهلي موسمه الجديد؟

ج: يستهل الأهلي الموسم الجديد بخوض منافسات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يلتقي خلالها مع الفائز من جورماهيا الكيني والمريخ جوبا بطل جنوب السودان أحد يومى 13 أو 14 سبتمبر المقبل خارج القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومى 20 أو 21 سبتمبر.. وفاز المريخ على جورماهيا 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد الماضى ضمن مباريات الدور التمهيدي وتقام مباراة العودة اليوم.

ويلعب الأهلي بطولة السوبر الأفريقي يوم 27 سبتمبر المقبل أمام الزمالك بالسعودية، بعدها سيخوض المارد الأحمر بطولة الدوري المحلي.

س: وماذا عن موقف الأهلي من انضمام لاعبيه الدوليين للمنتخب فى المعسكر المقبل؟

ج: تمسك مسئولو الأهلي بموقفهم السابق بانضمام لاعبي الفريق الدوليين للمنتخب الوطني الأول في الموعد الذي سبق وحدده النادي، وهو الأول من سبتمبر المقبل، وليس يوم 25 أو 28 أغسطس الجاري.

س: وماذا عن موعد معسكر منتخب مصر المقبل؟

ج: حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول سبق وأكد أن معسكر المنتخب سيبدأ يوم 25 أغسطس مصر استعداداً لخوض مباراتى كاب فيردى "الرأس الأخضر" وبتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا، قبل أن تتداول تقارير حول رغبة حسام حسن في تأجيل انطلاق المعسكر إلى يوم 28 الجارى، حتى يحصل جميع اللاعبين على راحة كافية.

ورغم أنباء تأجيل انطلاق معسكرالمنتخب الوطني، إلا أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مازال مُتمسكاً بانضمام لاعبي الفريق في الأول من سبتمبر المقبل، وهو موعد الأجندة الدولية حتى يحصل لاعبو الأهلي على راحة كافية بعد موسم طويل وشاق كان سبباً فى اعتذار الأهلي عن عدم استكمال بطولة كأس مصر المُقامة حالياً وتنتهي 30 أغسطس الجاري.

ويستعد منتخب مصر لمباراة الرأس الأخضر يوم 6 سبتمبر باستاد القاهرة، ثم بتسوانا على ملعب الأخير 10 سبتمبر المقبل في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكان الأهلي قد أعلن يوم 9 أغسطس الجاري الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر بعد الاستماع إلى رؤية مارسيل كولر، والعرض على مجلس الإدارة الذي وافق بالإجماع ، كما أعلن الأهلي انضمام اللاعبين الذين يقع عليهم الاختيار للانضمام إلى المنتخب ضمن الأجندة الدولية القادمة للمعسكر أول سبتمبر.

س: من هم لاعبو الأهلي في المنتخب؟

ج: اختار حسام حسن 9 لاعبين من الأهلي لمعسكر منتخب مصر المقبل وهم، محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا.