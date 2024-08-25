شكرا لقرائتكم خبر عن البطولة العربية للجودو تخطف الأنظار فى مهرجان العلمين خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

نجحت البطولة العربية للجودو التي انطلقت أمس، السبت، بـ مهرجان العلمين في خطف الأنظار خلال الـ48 ساعة الماضية بسبب النجاح الكبير للبطولة، سواء على صعيد التنظيم الرائع أو المنافسات القوية أو اهتمام المشاركين والحضور بهذا الحدث.

وأشاد مسئولو الإتحاد العربي للجودو بمنافسات البطولة التي تشهد احتكاكا قويا من جانب جميع المشاركين، كما أن الحضور الجماهيري زاد من قوة المنافسة بشكل يصب في النهاية في مصلحة اللاعب العربي.

وسيطر الحماس على منافسات الناشئات اليوم، الأحد، فى البطولة العربية للجودو ضمن المهرجان الرياضى بمدينة العلمين، والمقرر لها الفترة من 24 حتى 30 أغسطس الجاري، للفئات العمرية البراعم والشباب والناشئين.

وشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحضور الأستاذ محمد يحيي لطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، والأستاذ سيف الوزيري، نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للرياضة، والسيد مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو، انطلاق منافسات البطولة العربية للجودو أمس والتي تستضيفها مدينة العلمين خلال الفترة الفترة من 24 إلى 30 أغسطس، للفئات العمرية البراعم والشباب والناشئين.

ورحب وزير الشباب والرياضة بجميع الوفود المشاركة في البطولة على أرض مصر، مثنيا على عمق العلاقات بين مصر والاتحاد العربي للجودو، برئاسة السيد خالد بن حمد العطية، رئيس الاتحاد العربي، والتعاون الثنائي الكبير بين الجانبين من اجل تطوير رياضة الجودو في مصر والدول العربية.