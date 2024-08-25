شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع إنبى ينتقل للدوري اليوناني على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 أغسطس 2024 03:16 م

وضع نادى أستيراس تريبوليس اليوناني الرتوش النهائية على ضم سيف الخشاب، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى ، لمدة موسم على سبيل الإعارة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر لليوم السابع أن مسئولى النادى البترولى أنهوا كافة الأمور المالية والتعاقدية لانتقال سيف الخشاب إلى النادى اليونانى فى الميركاتو الصيفى.

فى سياق مختلف، دخل الثنائى محمد حمدى وعبد العزيز البلعوطى لاعبا فريق إنبى دائرة اهتمام مسئولى نادى الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية.

وكشف مصدر مسئول فى نادى إنبى أن نظراءهم بنادى الزمالك طلبوا ضم الثنائي محمد حمدى وعبد العزيز البلعوطى لتدعيم صفوف الفريق فى الانتقالات الصيفية، حيث يلعب محمد حمدى فى مركز الظهير الأيسر، وهو المركز الذى يحتاج إلى تدعيم في صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى عبد العزيز البلعوطى والذى يلعب في حراسة المرمى.

وقال المصدر، إن العرض تلقاه إنبى عن طريق أحد وكلاء اللاعبين ولم يصل عرض رسمى لضم الثنائى، وأنه حال وصول عرض رسمي من الزمالك لضم اللاعبين ستتم مناقشة الأمر في مجلس الإدارة.