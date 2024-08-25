شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الأسبوع الأول لدوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت ظهر اليوم، الأحد، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم ، قرعة الدوري الممتاز للكرة النسائية بحضور ناصر فراج مدير إدارة المسابقات وأميرة يوسف المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات. وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول: وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية في الأسبوع الأول: الزمالك مع الاهلي المقاولون العرب مع م ش الأميرية المصري مع زد إف سي وادي دجلة مع الطيران مودرن سبورت مع بالم هيلز المعادي واليخت مع توت عنخ أمون اتحاد بسيون مع البنك الأهلي الاتحاد السكندري مع بيراميدز إف سي دلفي مع انبي الجونة باي

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