شكرا لقرائتكم خبر عن غداً قرعة الفرق بالبطولة العربية للجودو تحت 18 سنة بالعلمين والان مع تفاصيل الخبر

تقام غدا، الاثنين، قرعة منافسات الفرق للبطولة العربية للجودو التى تقام بالعلمين فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل. ومن المقرر أن تقام عملية الميزان للاعبين ثم يتبعها القرعة للبنين والبنات.

كما يشهد غدا الاثنين الأدوار النهائية والنصف نهائية لمنافسات الفردى لمرحلة تحت 18 سنة بنات وأولاد ايضا.

من جهته أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر للبطولة العربية للجودو يأتي تأكيدًا لالتزام الدولة المصرية بتطوير الرياضة في مصر بشكل عام والجودو بشكل خاص، والنهوض بها على مستوى جميع الفئات العمرية، موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة تؤمن بأن الرياضة أداة مهمة لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في بناء مستقبل الوطن.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر للبطولة العربية للجودو يأتي تأكيدًا لالتزام الدولة المصرية بتطوير الرياضة في مصر بشكل عام والجودو بشكل خاص، والنهوض بها على مستوى جميع الفئات العمرية، موضحاً أن وزارة الشباب والرياضة تؤمن بأن الرياضة أداة مهمة لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في بناء مستقبل الوطن.

واختتم وزير الرياضة حديثه مؤكدا مواصلة الدعم الكامل لرياضة الجودو وجميع الرياضات الأخرى، بما يسهم في نشر ثقافة الرياضة وتحفيز الشباب على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية.

من جانبه تقدم مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، في دعم الاتحاد وتطويره في مصر، موضحاأن الدكتور أشرف يحرص بصفة مستمرة على متابعة استعدادات الاتحاد لاستضافة البطولة العربية للجودو، وهو الذي يعكس حرصه على نجاح البطولة وإظهار مصر بأفضل صورة ممكنة أمام الدول المشاركة.

وأشار إلى أن تعاون الوزارة المستمر مع الاتحاد المصري للجودو يعزز من قدرة الاتحاد على تحقيق الأهداف المشتركة وتطوير رياضة الجودو على المستويات المحلية والدولية.