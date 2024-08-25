شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف كولر النهائي من رحيل كريم الدبيس عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

رحّب السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلي، برحيل كريم الدبيس لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حال وصول عرض مناسب للاعب وللنادي.

وارتبط اسم الدبيس بالعديد من العروض المحلية والخارجية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي فتح الباب أمام إمكانية رحيل اللاعب، خاصة أنه لم يكن أساسياً في تشكيلة مارسيل كولر الموسم الماضي.

وتعاقد الأهلي مع الدولي المغربي يحيى عطية الله لقيادة الجبهة اليسرى في ظل إصابة النجم التونسي علي معلول في وتر أكيلس وإجراء جراحة في مايو الماضي ثم إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي والذي كان يستعين به كولر في الجبهة اليسرى بعد إصابة معلول.

ورفض المدرب السويسري الاستعانة بكريم الدبيس في الجبهة اليسرى منذ إصابة معلول لذا لا يُمانع كولر في رحيل الدبيس لأي ناد يُقدم له عرض مُناسب.